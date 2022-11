Des sachets de nicotine séduisent les plus jeunes, mais ce n’est pas sans danger : un hôpital belge met en garde sur le problème de dépendance

Ce produit à l’apparence ludique a de plus en plus de succès auprès des jeunes, pas nécessairement fumeurs, qui le découvrent sur les réseaux sociaux via des vidéos. Plusieurs footballeurs célèbres en vantent les mérites en l’absorbant dans des vidéos diffusées sur TikTok ou Instagram, en soulignant les effets boostant et euphorisant de la nicotine, sa gamme diversifiée de saveurs et l’accessibilité du produit à un prix démocratique, mais cette pratique n’est pas sans danger et est loin d’être inoffensive, notamment en terme de dépendance. Elle peut aussi provoquer des problèmes neurologiques, comme l’indique le service de tabacologie de l’hôpital du CHR de la Citadelle, à Liège.

Populaire dans les pays nordiques comme en Suède et en Norvège mais interdit en Europe, le snus ou "tabac à chiquer" est plus connu. Sauf qu’il est désormais possible de s’en procurer sans tabac chez nous, mais avec de la nicotine, permettant ainsi de contourner l’interdiction. "La consommation de ce produit est dangereuse", explique Adrien Meunier, infirmier tabacologue au CHR de la Citadelle à Liège. Les sachets contiennent soit de la "nicotine libre", soit des "sels de nicotine". On peut trouver des dosages très élevés de nicotine sur internet (jusque 65mg/gr, l’équivalent de plus de 25 cigarettes!).

Exposer un jeune cerveau de la sorte à de la nicotine risque de créer une dépendance plus importante. Et plus un cerveau jeune est exposé à la nicotine, plus les effets néfastes sur un cerveau en développement sont importants.

"La nicotine ainsi diffusée avec des arômes que le consommateur peut choisir va arriver au cerveau pour libérer des endorphines. On a une sensation de bien-être, de relaxation et donc ces jeunes peuvent apprécier. Exposer un jeune cerveau de la sorte à de la nicotine risque de créer une dépendance plus importante. Et plus un cerveau jeune est exposé à la nicotine, plus les effets néfastes sur un cerveau en développement sont importants." De nombreuses études ont établi un lien entre la variété des arômes proposés et le risque accru d’incitation et d’adhésion chez les jeunes. Enfin, les sachets fortement dosés en nicotine peuvent contenir une dose létale en cas, par exemple, d’ingestion par des enfants.

Les tabacologues du Centre d’Aide aux Fumeurs de la Citadelle ont donc souhaité tirer la sonnette d’alarme sur les risques non négligeables que ces nouveaux modes de consommation présentent comme porte d’entrée vers un futur tabagisme et de ses autres méfaits bien connus. Selon eux, il est primordial d’alerter les adolescents sur le danger de cette consommation, mais aussi les parents. "Il est important d’en parler avec son enfant, avant peut-être d’en avertir son médecin de famille si c’est problématique", conclut Adrien Meunier.