Un jeune Esneutois arrêté pour avoir tenté de tuer sa maman

Tout aurait commencé peu avant une heure du matin, lorsqu’une dispute a éclaté entre le frère et sa sœur. Entendant des cris, la maman serait alors montée à l’étage pour calmer les esprits et surtout s’interposer face à la véhémence de Remy.

Déjà connu

L’alerte a rapidement été donnée et à l’arrivée des forces de l’ordre, Remy était monté sur le toit pour, semble-t-il, en finir avec la vie. Il a toutefois été maîtrisé par des policiers avant d’en arriver à cette extrémité.

La maman, elle, a été prise en charge par les services de secours et transportées à l’hôpital. Là, les médecins ont estimé que ses jours étaient en danger. Heureusement, les nouvelles ont été plus optimistes, la quinquagénaire souffrant tout de même et entre autres, de sept côtes fracturées…

Privé de liberté, Remy a été sommairement entendu. Il semble que le jeune homme n’a pas pris conscience de ce qu’il avait fait, affirmant ne se souvenir de rien. Il a expliqué s’être rendu à Tilff dans la soirée, et y avoir consommé drogue et alcool. Il a cependant regretté avoir frappé sa maman…

Déjà connu des autorités judiciaires, le jeune homme a été déféré, lundi, au parquet. Là son dossier a été mis à l’instruction pour tentative de meurtre. Il a été placé sous mandat d’arrêt.