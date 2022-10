"L’idée est simple: inciter les consommateurs, clients et non clients, à découvrir les commerçants participants et à visiter leurs outils virtuels", relève Elisabeth Fraipont, échevine en charge du commerce à Liège.

Il s'agit d'un concours qui se déroulera en ligne du 23 au 27 novembre prochains. Cela consistera à retrouver les logos "cachés" sur les pages Facebook des commerçants participants, qui seront référencés sur la plate-forme www.virtualshoppingdays.be.

Des bons d’achats locaux à dépenser chez les commerçants participants seront à remporter.

Les commerçants qui souhaitent participer à cette opération sont invités à s'inscrire sans tarder, via la plate-forme indiquée plus haut.