Lutte contre la drogue : une des priorités du nouveau chef de la police de Liège, Jean-Marc Demelenne

Jean-Marc Demelenne a défini trois priorités en lien avec sa mission: la lutte contre les stupéfiants et la toxicomanie, contre l’insécurité routière et contre les violences faites aux femmes. "Des actions sont déjà menées régulièrement, on va essayer de les intensifier pour trouver une certaine paix dans l’espace public. La police locale est une police de proximité qui a pour but de résoudre les problèmes du quotidien des habitants. C’est dans cette optique que je compte m’inscrire", a-t-il précisé, faisant référence au travail de son prédécesseur.

Depuis septembre 2018, Jean-Marc Demelenne occupait le poste de "Directeur Coordonnateur Administratif" (Dirco) de la Police Fédérale à Liège. Il avait en charge l’appui et la coordination de toutes les zones de police dans l’arrondissement. Après des humanités supérieures à l’École Royale des Cadets de Laeken, Jean-Marc Demelenne a intégré, en 1991, l’École Royale Militaire où il a obtenu une Licence en sciences sociales et militaires. C’est ensuite qu’il a rejoint la Gendarmerie où il a suivi une formation au sein de l’École pour Officiers. Le nouveau chef de corps prendra ses fonctions le 1 novembre 2022.