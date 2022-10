Assassinat du compagnon de l’avocat liégeois Pascal Rodeyns : l’enquête policière finie, bientôt la clôture de l’instruction

Plus de deux ans après l’assassinat du compagnon de l’avocat et conseiller communal liégeois Pascal Rodeyns en leur domicile de la Cité ardente, l’enquête policière est terminée et l’instruction en phase d’être clôturée, a appris ce vendredi 28 octobre 2022 L’Avenir auprès du parquet général de Liège.