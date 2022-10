Un nouveau parking pour les supporters du RFC Liège

La direction a donc tenté de trouver une solution. Depuis cette année, les Ardentes ont pris place sur le grand terrain vide, aménagé, en face du stade. Des places de parking idéales. Encore fallait-il trouver un accord entre les différents intervenants. C’est désormais chose faite.

"À la suite d’un nouveau tour de table entre Les Ardentes, le RFCL et la Police de Liège, nous sommes en mesure d’ouvrir ce 30 octobre un parking réservé à nos supporters sur le site des Ardentes. Ceci était un point important à finaliser pour nos bonnes relations avec les riverains d’Ans et de Rocourt, explique Pierre François, le directeur général du Matricule 4. Le parking sera surveillé par 2 agents de sécurité et des stewards mais le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation."

Concrètement, l’entrée des véhicules se fera rue de la Tonne par l’accès situé 20 m avant l’entrée du stade et la sortie par la rue Jean Volders. Le stationnement est prévu uniquement sur les voies carrossables du site. Le coût ? 2 euros.

"Ce montant est payable en cash à la sortie. Il faut penser à se munir de la pièce pour le paiement et ainsi contribuer à la fluidité de la sortie. Le parking sera ouvert de 13 à 20 heures, le site sera ensuite fermé."