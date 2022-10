Retour de « 10 qu’on aime » avec Benny B : « Il y a 30 ans, RTL nous affrétait des avions privés pour revenir en Belgique » (vidéo)

Revenons d’abord à la naissance du groupe Benny B. Comment s’est-il formé ?

Alors, le groupe Benny B en lui-même n’existe pas, puisque Benny B c’est moi. À la base, je connaissais Perfect et j’étais danseur avec lui. On allait s’entraîner à la basilique de Koekelberg, où il y avait de belles pierres bleues. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’on a rencontré Daddy K, qui lui, était danseur au sol, danseur de break dance. On a commencé à se côtoyer, à faire des battles, puis on a multiplié les démonstrations dans les clubs. Un jour, j’ai commencé à écrire mes textes, et comme je connaissais Daddy K, qui était DJ à la base, j’allais travailler chez lui. En 89, j’ai participé à un casting, j’ai été retenu, et le producteur a voulu signer un contrat avec moi. Je lui ai demandé de former un groupe, avec Perfect et Daddy K, ce qu’il a accepté, et donc voici comment est né notre groupe. Au départ, afin de respecter les codes du rap de l’époque, soit, le rappeur et son DJ, nous nous appelions Benny B featuring Daddy K. Par la suite, pour raisons de facilité, les gens nous ont appelés les Benny B. Ensuite notre titre est sorti, et alors que l’on ne s’attendait pas du tout à ce qu’il devienne un succès, après trois mois, on commençait déjà à l’entendre partout à la radio, même en Grèce, en Turquie et en Espagne, puis l’on a fait nos premières télés, notamment avec Jacques Martin. On participait parfois à trois galas par jour.

Après le succès Benny B, vous avez repris le cours d’une vie normale si l’on peut dire. Comment avez-vous vécu le fait d’avoir été au sommet, puis de retomber dans une vie plus calme?

Ce qui s’est passé, c’est que moi et Perfect, on a travaillé sur un autre album, et Daddy K, quant à lui, a continué, avec ses anciens producteurs, à travailler sur d’autres singles. Donc, même si l’on était plus ensemble, on a continué à tourner chacun de notre côté, et je chantais "Mais vous êtes fous!" lors de dates individuelles, comme je le fais encore aujourd’hui. Mais cela ne nous empêche pas de nous produire à trois. Et puis, c’était un peu une pause carrière volontaire, parce que je souhaitais trouver la mère de mes enfants et fonder une famille.

Votre actualité immédiate, ce sont les concerts «Génération 10 qu’on aime». Vous avez accepté directement, ou vous avez hésité?

J’ai accepté par principe, mais il fallait d’abord que je regarde si je n’avais pas aussi dans mon agenda d’autres dates. Parce que je bosse beaucoup. Surtout en France, où je fais beaucoup de spectacles sur les années 90. Du coup, quand on m’a appelé, déjà, j’étais surpris. C’est une idée de David Janssen, et en 2011, j’avais fait ma première grosse tournée "Dance Machine", et j’avais été surpris par la réaction des gens sur une tournée consacrée aux années 90. C’était une des premières que je faisais. Et quand je suis revenu ici en Belgique, j’ai croisé David Janssen, qui travaillait déjà pour RTL, et je lui ai demandé pourquoi RTL n’organisait pas des concerts "10 qu’on aime". Parce qu’il y avait une demande. Et j’ai été agréablement surpris l’an dernier quand on m’a rappelé pour me proposer ces deux concerts.

À quoi doit-on s’attendre lors de ces deux soirées? C’est un remake de «10 qu’on aime »?

Oui, je pense que oui. En principe, ici, comme c’est concert, les organisateurs nous ont demandé si on voulait faire deux titres plutôt qu’un. C’est encore à voir. Mais le plus important, c’est qu’il y ait une bonne ambiance.

Quels souvenirs gardez-vous de l’émission, qui a cartonné il y a 30 ans?

Il y en a plein. Déjà l’euphorie qu’il y avait par rapport au public. Les premières émissions se faisaient dans la discothèque Le Palladium à Baisy-Thy. Là, il y avait tellement de monde que certaines personnes, qui ne pouvaient rentrer, restaient à l’extérieur. Et puis dans les coulisses, c’était une famille avec une dizaine d’artistes, les accompagnants. Les classements étaient aussi sympas. Ce qui était marrant, c’est que des fois on ne pouvait pas être présent, car on était par exemple en France, et RTL souhaitait absolument qu’on soit là. Ils nous affrétaient même de petits avions privés. C’est arrivé une ou deux fois. Avec l’euphorie qu’on mettait sur scène, la chaîne privée voulait qu’on soit là.

Vous n’avez pas de regrets que l’émission se soit arrêtée?

Non. Je pense qu’elle a fait son temps à cette époque-là. Qu’elle se soit arrêtée, c’est normal aussi, car tout évolue. Si on devait refaire l’émission aujourd’hui, il faudrait en faire un "10 qu’on aime" actuel, et ça cartonnerait aussi. L’émission s’est arrêtée naturellement, et ça nous a manqué. C’était une superbe aventure. Et puis, quand je regarde en arrière, je me dis que c’était un truc de fou. Aujourd’hui, que ce soit sur RTL ou sur la RTBF, il n’y a plus vraiment d’émission qui invite des artistes. Ce n’est plus que de la promo. À l’époque, on aimait les artistes, on les faisait venir, on aimait faire la fête. "10 qu’on aime", ce n’était pas un gros truc, mais c’était bien fait. Des fois quand je m’approchais de la scène, le public me tenait tellement qu’il n’y avait plus moyen de bouger. (Rires.)

Certains ont eu leur carrière qui s’est arrêtée après l’émission, car ils ne tournaient qu’en Belgique.

Comment avez-vous perçu l’arrêt de l’émission ? Etait-ce un coup de massue ?

Pour nous, pas trop. On tournait beaucoup à l’étranger. Certains ont eu leur carrière qui s’est arrêtée après l’émission, car ils ne tournaient qu’en Belgique. Nous, on faisait de gros plateaux en France. "10 qu’on aime", c’était un retour à la famille, en Belgique. Cela n’a pas eu d’impact sur nous, parce qu’on avait encore beaucoup de dates.

J’ai eu la chance d’être adopté par les Français. Je reste un artiste purement belge mais malheureusement on ne nous met pas assez de moyens pour nous exprimer en Belgique.

Vous avez des projets ?

Depuis près de dix ans maintenant, je tourne beaucoup en France. J’ai cartonné en 2018 en faisant la tournée "Stars 80". C’était en quelque sorte une consécration, avec pas moins de 80 dates, dont le Stade de France. Depuis qu’on a repris les concerts après le Covid-19, je n’arrête pas. J’ai eu la chance d’être adopté par les Français. Je reste un artiste purement belge mais malheureusement on ne nous met pas assez de moyens pour nous exprimer en Belgique. Il n’y a pas beaucoup de plateaux, pas beaucoup de télé. Or, en France, ils ont de l’argent, et d’autres infrastructures. On me verra prochainement dans une émission de télévision française, mais je ne peux pas en dire plus. RTL doit aussi me suivre dans les coulisses de "Génération 10 qu’on aime".