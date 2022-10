Pour ce faire, le tram qui reliera Sclessin à Coronmeuse sur près de 12 kilomètres, devra donc absorber, avec les 4 lignes de Bus à haut niveau de service (BHNS) greffées sur son tracé, une quantité de navetteurs jamais égalée et desservir l’ensemble des 23 stations d’un bout à l’autre de la ligne. Et ce, avant qu’elle ne s’étende vers Jemeppe et Herstal…

Mais pour que ce tram joue pleinement son rôle, il importe bien sûr que les pratiques des usagers de la route évoluent… Plusieurs outils sont donc mis en place pour encourager les automobilistes à emprunter ce nouveau transport en commun : le nouveau plan de mobilité bien sûr mais également les parkings dissuasifs, soit deux P + R (parkings relais) installés aux extrémités du tracé, à Bressoux et à Sclessin. C’est ici que les automobilistes pénétrant dans Liège seront invités à se stationner…

Le hic néanmoins, c’est que nous apprenons à quelques mois de la fin des travaux que ces parkings relais seront bien… payants. La rumeur qui circulait nous a été confirmée : pour stationner son véhicule sur une des 1436 places disponibles dans les parkings à Bressoux (771) ou à Sclessin (665), l’utilisateur du tram devra payer sa place… D’où cette question légitime : l’automobiliste sera-t-il séduit par le principe en sachant qu’il payera ici également, comme dans le centre-ville ?

La nuance viendra, on peut l’espérer, du prix affiché par ces places "dissuasives". À ce stade, aucun tarif n’a toutefois encore été défini. Ce n’est d’ailleurs pas au Tec que la décision doit être prise puisque c’est un opérateur privé qui sera en charge de la gestion des parkings… "Ceci n’entre pas dans les missions du Tec", nous confirme Daniel Wathelet, "les infrastructures sont maintenues par TMC [NDLR : sous-structure de Tram Ardent] qui prendra le relais pour toute la maintenance et l’exploitation". Comme le prévoit depuis toujours le partenariat public-privé : Tram’Ardent a la charge de la construction et de la maintenance du tram.

Des tarifs attractifs

Si les prix ne sont pas encore fixés – on nous confirme chez Tram’Ardent que "les modalités pratiques sont toujours en cours" – il semble néanmoins acquis que les tarifs pratiqués seront bel et bien attractifs. Plus que dans le centre-ville de Liège du moins.

Michel Rucquois, directeur général de Tram’Ardent, nous le précisait ce lundi : "si c’est la gestion des parkings doit être confiée à un privé, c’est l’OTW qui va définir le tarif […]ainsi, 75 % des places devront être réservées à des usagers du tram et le prix combiné du parking et du ticket de tram devra être plus attractif que dans le centre".

Quant aux 25 % de places restantes, elles seront quant à elles plus chères que le ticket combiné tram + parking…