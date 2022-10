Les premiers logements de l’éco-quartier de Liège disponibles dès la fin 2023

"Nous assistons aujourd’hui à l’apparition des premiers éléments en dur de ce nouvel éco-quartier qui, à terme, comprendra 1.325 logements aux gabarits différents et, pour certains, aux fonctionnalités différentes", a salué Willy Demeyer, bourgmestre de Liège.

Cet éco-quartier est en développement sur le site de Coronmeuse, où s’est déroulé le festival Les Ardentes de 2006 à 2019, qui a désormais déménagé à Rocourt. Le site a, précédemment, accueilli l’Exposition Internationale du Centenaire (1930) et l’Exposition Internationale de l’Eau (1939).

Neo-Legia (consortium Jan De Nul group/Willemen groep/CIT Blaton) est chargé de la mise en œuvre du projet sur ce site de 25 hectares. A ce stade, sur les 200 logements en construction, 75% sont vendus, selon le consortium. A côté des logements, d’autres fonctions y seront développées: espaces de bureau, commerces, restauration et services, résidence-service, deux crèches, des installations sportives... Les bâtiments de l’Equerre et du Grand Palais seront rénovés et accueilleront de nouvelles fonctions.

L’assureur Ethias viendra également s’implanter sur le site de Coronmeuse. Par ailleurs, un accès direct vers les stations du futur tram est prévu via l’aménagement de deux passerelles.

"L’investissement du privé représentera, à terme, près d’un demi-milliard d’euros", a relevé Frédéric Loriaux, administrateur-directeur de CIT Blaton.

L’éco-quartier Rives Ardentes devrait commencer "à vivre" dès fin 2023.