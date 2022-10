La subvention allouée permettra la restauration extérieure (façades, menuiseries, toitures) de l’immeuble. L’intérieur du bâtiment, non classé, sera rénové par le propriétaire privé qui y créera huit logements.

Cette ancienne maison bourgeoise du marchand Pierre Planchard a connu diverses affectations avant de servir de presbytère jusqu’au milieu des années 80’puis être inoccupée.

Début au printemps

Selon les archives du patrimoine wallon, la maison Planchard est un immeuble classé érigé, en 1698, pour le marchand bourgeois de grains et de houille Pierre Planchard et son épouse Hedwige Raick.

Le bâtiment symétrique est construit en brique et pierre calcaire. La façade avant se compose de sept travées et de trois niveaux (deux étages) sur une longueur d’environ 15 m. Le soubassement est réalisé en pierres calcaires équarries. On retrouve ces pierres calcaires pour l’encadrement des différentes baies de la façade. La porte d’entrée et son imposte cintrée ont été réalisées pendant la seconde moitié du 18 e siècle. Plusieurs éléments du mobilier intérieur sont d’origine du 17 e siècle.

La maison est reprise sur la liste du patrimoine immobilier classé de Saint-Nicolas depuis le 29 novembre 1983.

Grâce à ce projet, elle va retrouver une nouvelle vie. Les travaux devraient débuter au printemps et s’étaler sur l’année 2023.