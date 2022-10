Les huit nuits de fermeture sur la E25-E40/A602 porteront sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l’échangeur n°39 "Chênée". Elles sont réparties sur deux périodes lors de la seconde quinzaine d’octobre, du lundi 17 au vendredi 21 octobre et du lundi 24 au vendredi 28 octobre.

Durant ces périodes, la liaison sera totalement coupée à la circulation de 22h00 à 6h00. Une fermeture progressive se mettra en place dès 20h30 et la réouverture se fera aussi progressivement à partir de 5h00. Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Les nuits de fermeture permettront d’y poursuivre la réhabilitation tout en limitant l’impact de ces travaux sur la circulation.