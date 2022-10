Comment entreprendre durablement à Liège ?

Le secteur économique souffre. Après la crise sanitaire, voici la crise énergétique… Dans ce contexte la Ville de Liège est évidemment aux côtés de ce secteur au travers d'initiatives concrètes comme les chèques commerces, le soutien aux projets de développement comme Novacitis, le Droixhe Business Parc, le hub logistique circuit-court, Creashop, Proshop et Creafarm et les projets qui contribuent à attirer du monde à Liège (Foire d'octobre, Cité de Noël, le marché Court-circuit…, souligne Elisabeth Fraipont, échevine du Commerce. Pour faire face à la crise énergétique actuelle, le secteur économique a besoin de mieux connaître les aides qui sont à sa disposition. La tâche n'est pas facile et elle l'est d'autant moins que ce secteur comporte un large éventail d'acteurs et d'activités."