Bien droit sur ses gambettes ce mardi matin, l’échevin de la Mobilité Gilles Foret profitait de cette semaine wallonne des sentiers pour rappeler toute l’importance de la marche lorsqu’on se déplace dans une ville comme Liège… Si la mobilité des cyclistes et des trottinettes occupe en effet une part importante du travail de promotion de la Ville, les chiffres démontrent que la marche à pied reste LE mode de déplacement privilégié des citadins… et que ce n’est pas près de changer. Mais tout bon marcheur le sait : en ville, si les raccourcis sont légion, ils sont aussi trop souvent méconnus...

C’est la raison pour laquelle l’échevin a annoncé, depuis le quartier du Thier-à-Liège ce mardi, le déploiement d’une nouvelle signalétique adaptée : les panneaux F 45 B, destinés à mieux informer les piétons sur la possibilité d’emprunter les chemins les plus courts et sécurisés.

239 panneaux

Sentiers, ruelles, impasses, venelles et autres escaliers… dans une ville millénaire comme Liège, les possibilités sont nombreuses pour le piéton. Afin de favoriser une lecture efficace de ce labyrinthe urbain, les autorités annoncent avoir effectué un inventaire de toutes ces impasses et ruelles de la ville. En deux phases par ailleurs, une nouvelle signalétique va être déployée, avec une première étape dès ce mardi 11 octobre : le placement de 59 nouveaux panneaux ; dans un second temps, 180 panneaux complémentaires seront installés sur le territoire. "L’objectif est vraiment d’informer les marcheurs de la possibilité d’emprunter ces voies efficaces et rapides soit dans le cadre de leurs loisirs soit dans leurs déplacements quotidiens", détaille Gilles Foret.

Le hic épinglé par l’échevin, c’est en effet le fait que les cyclistes et les piétons sont trop souvent "confrontés à de nombreux exemples de voies sans issue". Pour remédier à ce problème et pour avertir que la voie est libre, il est possible depuis 2013 d’adapter la signalétique, en transformant un panneau F 45 en F 45 B… via un simple autocollant. De la sorte il s’agit de favoriser ces cheminements et permettre la redécouverte de certains chemins voire d’en créer de nouveaux, "en donnant plus de place à la mobilité active".

Assises de la marche

Toutes les actions en faveur de la marche seront mises en lumière, durant le mois de novembre, lors des "assises du piéton".

"Lors de cet événement rassemblant l’ensemble des acteurs de la marche en milieu urbain, nous aurons à cœur de sensibiliser les habitants et les usagers de la Ville au fait que nous sommes toutes et tous piétons à un moment de notre journée et qu’il est dès lors nécessaire de réserver à la marche à pied la place qu’elle mérite dans l’organisation de notre espace public"…