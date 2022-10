Ce mardi matin, le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon était en visite de terrain à Herstal, en présence du collège et des services communaux, afin de constater les mesures prises par la commune pour réduire sa consommation énergétique.

Le ministre a notamment visité le Hall omnisports Michel Daerden, bâtiment désormais connecté, comme 13 autres sites de la ville, au nouveau réseau de chauffage urbain dont la mise en service est planifiée début 2023.

"En ces temps de crise, je suis convaincu que ce réseau de chaleur représente ce vers quoi nous devons tendre : moins dépendre des énergies fossiles et utiliser de manière circulaire toutes les sources d’énergie possibles et potentielles",a souligné le bourgmestre f.f. de Herstal Jean-Louis Lefèbvre.

Trois dossiers

La Ville de Herstal poursuit par ailleurs ses investissements dans les économies d’énergie.

Dans le cadre du plan de relance européen de la Région wallonne, "nous venons de déposer notre candidature pour trois dossiers visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments publics", a précisé le bourgmestre f.f. Il s’agit du projet de rénovation de l’hôtel de police dans le centre urbain, de l’Hôtel des travaux dans le zoning des Hauts-Sarts et de la salle polyvalente de l’Équipe à Vottem. "Par exemple, rien que pour cette dernière, l’audit que nous avons réalisé permettrait une économie d’énergie globale de 76 %", et une diminution des émissions de CO2 de 76 %. Les travaux envisagés sont l’isolation des murs et des toitures, une nouvelle installation de chauffage, un éclairage Led, des panneaux photovoltaïques… pour un budget estimé de 413 761,92 euros TVAC.