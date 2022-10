Une très belle sexagénaire

Centrée d’abord sur le village de Oupalam (Sud de Pondichery), l’action de Madeleine s’étend aujourd’hui à d’autres villages, grâce à la collaboration de partenaires et donateurs indiens, belges et français.

60 ans se sont écoulés et l’association a décidé de fêter cet anniversaire. Il se déroulera en 3 temps, le 15 octobre. Ainsi, dès 17 h, des stands d’exposition et de témoignage revisiteront les activités du Volontariat et de ses bénévoles, et proposeront à la vente tissus et artisanat de l’Atelier Shanti, où travaillent des lépreux guéris. Une petite restauration, salée ou sucrée, déclinera la palette des saveurs notamment indiennes.

Conférence

À 19 h 30, un film présentera brièvement l’évolution du Volontariat, en présence de la fondatrice et de son mari Arnaud de Blic. Enfin, à 20 h, l’écrivain, conteur et psychologue congolais, Pie Tshibanda, connu pour son spectacle "Un fou noir au pays des blancs", traitera du thème "Au-delà de la colonisation, vivre ensemble". Son exposé sera suivi jusque 22 h de moments d’échanges.

La soirée se passe à l’institut Saint-Laurent, rue Saint-Laurent 29 à Liège. Participation : 10 € pour les plus de 12 ans. Infos : info@avi-shanti.be