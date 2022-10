Ici, les organisateurs privés de Dynamic Events ont décidé le maintien de l’événement en avançant plusieurs arguments. "Nous avons d’abord pensé aux commerçants qui ont besoin d’événements comme celui-ci pour faire un peu de chiffre en fin d’année", avance Olivier Gérard, le responsable de la société Dynamic.

"Les moments sont difficiles pour eux et il suffit pour s’en convaincre de penser à tous les gens qui ferment leur commerce parce que cela leur coûte trop cher".

Pour Olivier Gérard, il est aussi question d’ambiance festive. "Nous ne voulions pas participer à la sinistrose ambiante. Nous voulons offrir des fêtes de fin d’année qui se respectent. Je pense que les gens ont besoin de cela, vu le contexte actuel."

Mais, assurément, maintenir la patinoire liégeoise constitue un risque financier. "Ce sera une édition compliquée, mais nous avons déjà pris la décision d’investir dans de l’éclairage LED pour faire descendre la facture. En plus nous allons, cette année, utiliser un groupe de froid qui utilise une technologie plus récente et donc moins énergivore".

Entre 8 et 10 €

Malgré cela, cela risque de coûter cher et ce, même si les organisateurs ne connaissent pas encore le prix de l’électricité qu’ils vont consommer. "C’est vrai, ce prix est fixé trimestriellement et le prix sera donc connu le 1er novembre. Mais, on ne se fait pas réellement d’illusions…"

La patinoire sera donc accessible dès le 25 novembre et jusqu’au 8 janvier. Malgré les événements, le prix d’entrée restera le même, du moins pour les enfants. "En effet, l’année dernière, il était de 8 euros pour tout le monde et pour une séance de deux heures. Cette année, les enfants qui sont quand même les plus nombreux continueront à payer 8 euros. Le prix pour les adultes, lui, est porté à 10 euros, toujours pour 2 heures, c’est souvent moins cher qu’une séance de cinéma".

Bref, rendez-vous donc le 25 novembre au soir, où la patinoire sera inaugurée avec un concert de "cover".