Seraing: Le papy a violé cinq enfants

Louis (prénom d’emprunt pour protéger les victimes), un habitant de Seraing âgé de 64 ans, a écopé d’une peine de six ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir violé cinq enfants provenant de son entourage familial. Le parquet a requis l’arrestation immédiate du condamné étant donné l’importance de la peine. Louis a commis des atteintes à l’intégrité sexuelle et des viols entre 2012 et 2019. Les victimes étaient âgées entre 5 et 14 ans au moment des abus. La plupart des faits auraient été commis à Seraing. Il s’en est pris à ses petits-enfants, mais aussi à une de ses nièces. Le sexagénaire a pris de nombreuses photographies des enfants alors qu’ils étaient nus ou en sous-vêtements.