"Monument de la comédie, légende du cinéma français, membre fondateur du Splendid, Christian Clavier est partout, tout le temps, depuis 48 ans", souligne-t-on au FIFCL."Devant et derrière la caméra, sur scène ou sur grand écran, il surprend. Le FIFCL est fier et heureux de l’accueillir au FIFCL le dimanche 6 novembre à 16 heures, pour une rencontre magique et drôle avec le public".

Pour rappel, le FIFCL est le seul festival en Belgique à récompenser les comédies, et l’unique festival en Europe à récompenser les comédies internationales: 10 longs-métrages y sont en compétition chaque année. "Il rayonnera, cette année encore, à tous les points de vue: sociétal, culturel, poétique, économique, touristique, culinaire et pédagogique".

Au programme durant 5 jours: des avant-premières, des séances scolaires, des leçons de cinéma, des castings de figurants, des master classes, des conférences, des workshops, du networking, des rencontres avec les équipes de films, des séances de dédicace, d’hommages, de remise de prix...

Christian Clavier n'est pas le premier visage connu que le FIFCL accueille bien sûr. Depuis 2016, le Festival International du Film de Comédie de Liège "rassemble autour de la comédie, sous toutes ses formes. Sentimentale, dramatique, sociale, horrifique. D’ici, d’ailleurs, de plus loin"... "Au cœur d’une ville européenne chaleureuse, bienveillante et libre. Les plus grands noms du cinéma sont passés par le FIFCL"... Citons Kev Adams, Gérard Darmon, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Alysson Paradis, Clovis Cornillac, Jean-Marie Poiré, ou encore Olivier Gourmet, Xin Wang, Bouli Lanners, Elie Semoun et Jaco Van Dormael, entre autres.