Chertal: Chertal: 7 mois plus tard, le démantèlement se poursuit

"A ce jour, la majorité des éléments du TLB contenant de l’amiante a été enlevée et évacuée.Ces opérations ont été réalisées sans aucun dépassement des normes en vigueur", explique SDC. Lorsqu’un bâtiment ne contient pas ou plus d’amiante, la phase de curage peut être lancée. "L’objectif est de veiller à trier et valoriser un maximum de matières". La société atteint actuellement un taux de recyclage complet de 98% (les 2% restant inclus l’amiante). A ce jour, trois péniches ont été affrétées et envoyées vers le site d’ArcelorMittal Gant pour recyclage.

Concernant la déconstruction, de nombreuses toitures de halls sont enlevées, à l’exception de celles du hall principal et du hall G (qui sera conservé) tandis que les colonnes de soutien sont progressivement découpées. D’ici la fin de l’année, SDC espère avoir démantelé tous les halls, à l’exception du hall principal.

L’Aciérie en chantier

Démarré en mai, le chantier de l’Aciérie fait l’objet d’une grande vigilance au niveau de la phase de désamiantage. Les travaux sont en cours. "Quelques interventions dans des zones isolées sont encore prévues pour ce quatrième trimestre". Dans différentes zones de l’aciérie, non-susceptibles de contenir de l’amiante ou déjà désamiantées, le curage des papier-cartons, des bois, des plastiques… est progressivement réalisé.

"Le nettoyage des zones autour des bâtiments principaux ainsi que le débroussaillage des plantes invasives sont lancés, précise SDC. L’élimination des importantes quantités de poussières accessibles, présentes au niveau des convertisseurs, a majoritairement été réalisée.L’évacuation des déchets au sol est encore en cours".

Si quelques bardages ont été enlevés l’été, de façon à apporter de la lumière au chantier, le démantèlement n’a démarré que dans les zones désamiantées et curées.

Par ailleurs, la communication avec les riverains se poursuit via la plateforme d’information (sdchertal.be). "Quelques échanges très positifs ont eu lieu entre les riverains par mail ou par téléphone. Aucune plainte n’a été enregistrée".

Au niveau de la la gestion générale du site, "le contrôle des clôtures et la sécurisation des lieux reste une préoccupation importante et fait l’objet de nombreuses interventions. La présence d’Urbex est encore régulièrement constatée".