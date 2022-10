La circulation des véhicules est ainsi interdite rue de la Chinstrée, sur 10 m avant le carrefour avec la place Reine Astrid du 7 octobre à partir de 17 h jusqu’au 14 octobre 2022 à 16 h. La circulation est également interdite du 7 octobre à partir de 17 h jusqu’au 4 novembre à 16 h sur la partie de la place Reine Astrid comprise entre la rue de la Chinstrée et le Rempart des Arbalétriers, et sur la partie de la place Reine Astrid comprise entre l’avenue du Pont et la rue de la Chinstrée.

Le stationnement des véhicules est interdit du 7 octobre à 17 h jusqu’au 14 octobre 2022 à 16 h, sur deux emplacements dans la rue de la Chinstrée, juste avant le carrefour avec la rue du Collège, et sur deux emplacements dans la rue du Collège, à hauteur du n° 45.

L’interdiction de stationner porte aussi du 7 octobre à 17 h jusqu’au 4 novembre 2022 à 16 h sur la partie de la place Reine Astrid comprise entre la rue de la Chinstrée et le Rempart des Arbalétriers, et la partie de la place Reine Astrid comprise entre l’avenue du Pont et la rue de la Chinstrée.

Au niveau du Rempart

Le stationnement est aussi interdit du 10 octobre à 7 h jusqu’au 18 novembre 2022 à 16 h au niveau du Rempart des Arbalétriers, uniquement du côté gauche de la voirie, du n° 39 jusqu’à la place Reine Astrid, avec rabattement possible de la circulation sur une seule bande de circulation.

La desserte locale avec une circulation dans les deux sens est autorisée, du 7 octobre à 17 h au 14 octobre à 16 h, rue de la Chinstrée entre l’entrée du parking des Tréteaux et la zone de chantier, rue du Collège, entre le carrefour avec la rue des Béguines et la zone de chantier. Le sens de circulation est inversé rue de la Chinstrée, entre la rue des Récollets et l’entrée du parking des Trétaux, du 7 à 17 h jusqu’au 14 octobre 2022 à 16 h.