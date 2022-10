Ils étaient déjà nombreux sur le champ de foire lorsque les géants de la Province de Liège, Tchantchès et Nanesse, y ont fait leur entrée, tout en musique, en compagnie des musiciens du DMA Band de Bassenge. Le cortège mené par le couple de Liégeois le plus célèbre a ensuite parcouru le champ de foire sous le regard impressionné des plus jeunes... et pas seulement parfois...

Carrousels, lunaparks, pêches aux canards, stands de tir et autres manèges, sans oublier les baraquements proposant les incontournables croustillons et lacquemants, ont bravé les tranchées du chantier du tram pour s'installer le long du boulevard d'Avroy! Pas moins de 166 attractions, pour cette 162e édition de la foire à Liège, dont petits et grands pourront profiter jusqu’au 13 novembre.

Pour la petite anecdote, on a pu apercevoir Maggy Yerna, l'échevine liégeoise en charge du développement économique, après avoir coupé le ruban inaugural avec le bourgmestre Willy Demeyer, s'installer à bord d'un wagon du manoir hanté. Pour le fun ou non, elle n'avait pas l'air terriblement à l'aise au démarrage du wagon...

Notez déjà quelques dates spéciales:

- Cortège Halloween le lundi 31 octobre

- Journées à tarifs réduits les jeudi 3 et dimanche 13 novembre