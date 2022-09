Hausse des prix de l'énergie: douche froide pour le glacier Franchi à Liège, une régularisation de 7 500 euros !

Grégory Franchi est un glacier bien connu sur la place liégeoise. Depuis toujours, en effet, cette enseigne familiale installée à l’entrée de la rue Saint-Gilles régale les papilles des Liégeois, avec ses glaces bien sûr mais aussi ses crêpes et ses gaufres savoureuses. Pour faire ces gourmandises néanmoins, il faut des matières premières… et beaucoup d’énergie. Comme nous l’expliquait ce mardi Grégory Franchi, tous les prix ont augmenté : lait, sucre… et désormais gaz et électricité. Le jeune gérant se pose dès lors une question : comment passer l’hiver ?

2 500 euros par trimestre

“C’est bien simple, je viens d’avoir une régularisation pour les 4 derniers mois et je dois payer 7 500 euros d’électricité ainsi que 3 800 euros de gaz… quant à mon acompte, il passe pour les deux énergies à 2 500 euros par trimestre alors que j’étais à un peu plus de 1 000 auparavant”.

Pour Grégory Franchi, l’avenir est dès lors plus que jamais incertain, d’autant que les matières premières avaient déjà grimpé ces derniers mois… “Le prix du sucre est passé de 8 à 29 euros pour 20 kg et le lait a grimpé quant à lui de 50 %. Cela, je l’ai déjà répercuté sur mes produits mais répercuter l’énergie, c’est impossible, je ne vais pas vendre une boule de glace à 10 euros”, explique-t-il.

Pour maintenir le cap, il faudra pourtant trouver une solution poursuit-il, tant le commerce est un important consommateur d’énergie. “Nous avons tous les congélateurs bien sûr mais il y a aussi le comptoir, qui est très énergivore puisqu’il faut souvent garder celui-ci ouvert, avec des refroidisseurs. Et puis il y a les chambres froides, la turbine à glace, le pasteurisateur qui fait grimper la température à 85 ° durant 10 minutes puis qui redescend d’un coup à 3 °, notre surgélation rapide pour alimenter les grandes surfaces”… sans parler du gaz qui, rien que pour les crêpes, doit être allumé en permanence, de midi à 19 h.

Panneaux photovoltaïques

Manque de chance pour Grégory, ce dernier avait déjà perdu beaucoup en 2021, lorsque son ancien fournisseur d’électricité a fait faillite. Un nouveau contrat temporaire avait été établi… et c’est en décembre qu’il arrive à échéance.

Pour faire face à cette nouvelle incertitude, il pense donc au chômage économique mais avec une petite équipe, les solutions ne sont pas légion. “Alors je me renseigne aussi pour installer des panneaux photovoltaïques mais c’est un investissement important”. Est-ce le bon moment ?

Une seule certitude : "Il faudra trouver des solutions car pour l’instant, je suis obligé de vivre sur mes réserves”…