Gens du voyage à Flémalle : pas si simple

Si on a l’habitude de voir arriver chaque année des groupes de gens du voyage en région liégeoise, force est de constater qu’ils s’y établissent un peu partout depuis quelques semaines. Et à chaque fois, cela soulève un vent d’incompréhension et de protestation dans la population avoisinante… Ce fut notamment le cas à Flémalle où, début septembre, on a vu débarquer des groupements à quatre endroits différents de la commune !