Le sujet est clair : il s’agit pour la Ville de Liège d’étudier, dès aujourd’hui, la possibilité de se doter d’une navette, non pas touristique mais bien structurante, pour se déplacer dans Liège… ou plutôt sur l’eau, à travers Liège.

Ce lundi soir, c’est donc un montant de 80 000 € qui a été validé au conseil communal, pour lancer l’étude. L’échevin de la Mobilité Gilles Foret qui, on le sait, travaille au développement d’une mobilité alternative à la voiture, a détaillé les intentions de la Ville…

"L’étude dont il est question ici concerne donc un transport structurant sur l’eau", explique-t-il, "c’est un projet dont on parle depuis plusieurs années mais nous avons souhaité aujourd’hui aller de l’avant afin de voir quelle évaluation était possible relativement à un tel projet"… Gilles Foret le précise d’emblée toutefois : "il s’agit d’une étude dans un premier temps, qui doit nous aider à prendre la meilleure décision et à avoir différentes données sur le sujet". D’autre part, il ne s’agit pas, pour la Ville, de se substituer au secteur privé… "Nous ne voulons pas prendre de parti technologique ni devenir un opérateur de ce secteur ; le rôle que nous jouons ici est celui de facilitateur". Comprenons donc qu’il s’agit de faciliter la mise en place d’un transport qui emmènerait les utilisateurs sur la Meuse mais aussi sur la Dérivation, d’un point à un autre et ce, de manière régulière, à l’instar d’un taxi, mais sur l’eau…

Écologique

Déjà, Gilles Foret a promis de revenir avec les résultats de l’étude, d’ici quelques mois… non sans préciser que parmi les critères d’analyse il s’agirait, aussi, de privilégier un transport structurant écologique, afin d’être en phase avec la politique zéro carbone soutenue par la Ville de Liège.