Gastronomia : chantier lancé à Seraing

Il s’agit là d’un projet de reconversion d’un lieu emblématique, "témoin du passé", comme l’a relevé le ministre wallon en charge du logement et des pouvoirs locaux, Christophe Collignon, ce jeudi également à l’occasion de sa venue à Seraing pour le lancement du chantier.

Si la philosophie du projet reste la même, à savoir la reconversion d’un élément du patrimoine industriel sérésien en un lieu axé sur l’alimentation, "avec la volonté de mettre en avant les circuits courts et les producteurs locaux", comme l’a rappelé l’échevine Géradon, le projet tel qu’il avait été présenté à l’époque a été quelque peu remanié pour tenir compte non seulement de l’évolution des besoins au niveau des bureaux ayant été induite par la pandémie de Covid-19 et le travail en distanciel mais aussi de l’explosion des coûts des matériaux…

Studios et appartements

Après l’assainissement, les travaux viennent de débuter au niveau de la halle faisant face à la rue Cockerill. Elle va être aménagée de manière à accueillir des échoppes qui proposeront des produits de bouche, un "Food Court" où seront représentés différents pays avec leurs spécialités culinaires et où il sera possible de les déguster ainsi qu’un espace central où pourront s’organiser des événements. Au-dessus des échoppes, prendront place des espaces de co-working. Le projet prévoit aussi la construction de logements à côté de la halle. Il est question de 93 studios et appartements avec commerces au rez-de-chaussée.

Le consortium à la manœuvre est composé de trois promoteurs immobiliers : Thomas&Piron Bâtiment/Cœur de Ville, Gehlen Immo et Dyls. Ce projet Gastronomia s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé soutenu par la Wallonie et l’Europe à travers un financement du Feder (fonds européens) de l’ordre de 9,3 millions d’€. Ce qui implique, vu le financement Feder et le délai fixé à respecter, que les travaux de la halle Gastronomia doivent être terminés pour fin 2023.