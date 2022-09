Recours citoyen contre le permis de Liege Airport: «L’aéroport n’est pas au-dessus des lois»

Alors que la période permettant le dépôt d’un recours touche à sa fin un collectif de riverains et de diverses associations a annoncé déposer un recours contre cette décision. Les détails qui fâchent sont précisément les mêmes que ceux ayant poussé l’aéroport à déposer un recours… mais l’objectif n’est pas ici de limiter les contraintes, que du contraire.

On se souvient en effet que parmi les conditions émises dans le nouveau permis, on retrouve cette limitation du nombre de mouvements par an, fixée à 50 000 alors que la demande prévoyait le doublement des mouvements à l’horizon 2043, pour atteindre près de 70 000 mouvements. Une limitation du nombre de vols de nuit est également avancée et des quotas sonores sont à respecter… Mais pour Stop Alibaba & co, qui annonce déposer le recours, "ces limitations ne vont pas assez loin". Clairement pour le collectif, "l’enjeu climatique est totalement évacué et les normes de bruit ne respectent toujours pas les critères internationaux".

«Liege Airport n’est pas au-dessus des lois»

"La liste des manquements, infractions et questions consignées dans l’avis des fonctionnaires fait écho à ce que nous dénonçons depuis des années", note Zoé, membre du collectif. "Mais les avancées réelles obtenues sont loin d’être suffisantes. Le permis prévoit encore une marge d’augmentation des vols, et donc des impacts négatifs par rapport à la situation actuelle déjà largement intenable"…

Les opposants au permis estiment qu’aucune restriction relative aux impacts de l’aéroport sur le climat ou la qualité de l’air n’est imposée. Ce qui reviendrait aussi à dire qu’il est "impossible de remettre en cause l’existence de l’aéroport de Bierset et son exploitation pour des raisons socio-économiques"…

"Le lobbying de l’e-commerce a encore de beaux jours devant lui".

La volonté des militants est, au contraire, "de réfléchir à la place de l’aérien dans notre mode de développement pour enfin faire face aux défis sociaux et environnementaux actuels […] Non, Liege Airport ne peut être exonéré de sa responsabilité dans le dérèglement climatique. Non, Liege Airport n’est pas au-dessus des lois", insiste la militante.

Et puisque le dossier prend une tournure politique… les collectifs organiseront une grande manifestation à Liège le dimanche 25 septembre.