Apparemment, il n’y avait rien de plus facile pour les employés du magasin que de sortir des biens vendus dans le magasin.

En effet, ce jeune homme a lui-même admis qu’il avait, à de très nombreuses reprises, dérobé des téléphones. Il transportait les GSM dans son sac à dos…

Il ne sera pas aisé de déterminer la quantité et la valeur exacte des objets volés. Mediamarkt a estimé son préjudice à 90 000 euros. Selon le suspect, il aurait volé pour environ 10 700 euros. Mais le parquet a tablé sur des objets pour 18 000 euros.

Ce sera au tribunal de trancher. «Le préjudice est important, je n’ai jamais dit le contraire», a déclaré le prévenu devant le juge. « Je n’ai pas vraiment d’explication précise pour comprendre pourquoi j’ai agi de la sorte. C’était une période assez sombre pour moi. Au travail, ce n’était pas top. Je ne suis pas allé sur le chemin droit. Quand on y goûte une fois, on veut réessayer. C’est une bêtise que j’ai commise. Quand je travaillais là-bas, c’était comme entrer et se servir gratuitement. Il y avait des voleurs tous les jours. Même pour des ordinateurs.»

Le jeune homme a évidemment été licencié.

Il a ensuite travaillé à l’aéroport, mais l’enquête en cours lui a fait une nouvelle fois perdre son emploi. Il y a une enquête et je n’ai pas pu faire un pas en avant. On m’a refusé un badge d’accès à l’aéroport.»

L’avocate qui assure la défense du prévenu a expliqué que lorsqu’il avait été découvert, son client avait réalisé une liste manuscrite des objets qu’il avait volés.

Selon l’avocate, le vigile aurait ensuite ajouté à la liste dix iPhone 12. L’avocate a plaidé une peine de travail.