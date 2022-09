Pour rappel, en mai 2014, Nouredine avait emmené la fillette alors âgée de 8 ans sans en avertir la mère de l’enfant. Pendant plusieurs années, il a refusé de se plier aux décisions judiciaires belges. Alors qu’il se trouvait en Belgique, il avait laissé l’enfant dans sa famille.

Le 18 mai 2014, la maman de l’enfant a déposé plainte. Elle s’était présentée au domicile du père pour récupérer la petite fille. Elle a trouvé porte close et une voisine lui a dit que l’homme avait déménagé depuis plusieurs jours. La mère a tenté de contacter Nouredine en vain. Le 18 août 2016, le père a été entendu en Belgique.

Il a déclaré qu’il voulait à nouveau se domicilier à Liège. Il a accusé la mère de s’adonner à la consommation d’alcool et de cocaïne. Il a aussi déclaré que la mère sortait pendant 2 ou 3 jours sans donner de nouvelles.

Des accusations balayées par les magistrats. Il a soutenu que la fillette était perturbée et s’était rapprochée de sa nouvelle épouse en Tunisie. Il a reproché à son ex-femme de l’avoir fait passer pour un terroriste et de lui avoir fait subir des contrôles de police. Il a admis s’être rendu en Tunisie en voiture.

Plus tard, il a autorisé la mère à venir en Tunisie voir sa fille. En 2017, le tribunal l’a condamné à 5 ans de prison ferme avec une arrestation immédiate. Mais en appel, des tractations avaient lieu pour que l’homme fasse revenir la fillette.

Le 19 décembre 2018, la cour d’appel l’a condamné à trois ans de prison avec sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour le surplus de la détention préventive. Il avait notamment comme condition de ramener l’enfant sur le territoire belge. Une condition qu’il a respectée.

Par contre, il n’a plus donné signe de vie à son assistante de justice. «J’ai eu une dame au début, mais au bout de trois mois, elle est tombée malade », a indiqué Nouredine. « J’ai téléphoné plusieurs fois, on m’a dit qu’elle allait me recontacter. Après trois mois, une dame m’a contacté. On a fixé une date pour se voir, mais c’était trop tard. »

L’homme a été convoqué devant le tribunal pour s’expliquer. Selon Me Delbouille, qui défend les intérêts du prévenu, il s’agirait d’un problème de communication et de surcharge des maisons de justice. « Il y a eu négligence, mais il y a surtout eu un problème de communication », a plaidé l’avocat. Pour le parquet, les conditions du sursis accordées à Nouredine n’ont pas été respectées. Le sursis doit être révoqué. Le tribunal rendra sa décision en octobre.