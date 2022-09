Grâce-Hollogne et Seraing: vers plus de places d’accueil de la petite enfance

A peine la nouvelle crèche opérationnelle aux XVIII Bonniers à Grâce-Hollogne (près du hall omnisports) qu’elle était déjà bien peuplée... On le sait, un peu partout, la demande est importante alors que l’offre manque... D’où l’appel lancé par l’Office de la naissance et de l’enfance (O.N.E.) et le SPW, dans le cadre du nouveau Plan Cigogne, en vue de créer 5 200 places d’accueil de la petite enfance supplémentaires, dont 3 100 en Wallonie.