Tram : le pont Atlas fermé puis rouvert…

En tout cas, dans son bureau à la Violette, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer était, à tout le moins contrarié. “J’ai été informé ce mardi matin de la fermeture non-annoncée du Pont Atlas suite au démarrage d’une nouvelle phase des chantiers du Tram et de Neolegia. La Ville de Liège a ainsi été mise devant le fait accompli par les entreprises concernées”.

Et le mayeur liégeois de continuer : “Une telle initiative est bien entendu inacceptable dans un contexte déjà très difficile. Les services de la Ville de Liège et de la Police sont rapidement intervenus afin de faire rétablir la circulation sur cet axe essentiel”.

Convocation

Et Willy Demeyer d’aller plus loin encore : “La fermeture n’ayant fait l’objet d’aucune discussion préalable ni autorisation, les entreprises et leurs donneurs d’ordre seront très rapidement convoquées afin de leur rappeler leurs obligations légales ainsi que leurs responsabilités envers les Liégeois, commerçants et usagers qui sont déjà lourdement impactés par ces chantiers d’importance”.

Ambiance, on vous disait… Le timing des travaux prévoit toujours une mise en service pour avril 2024, sans doute à condition que chacun y mette du sien…