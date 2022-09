Le chef de la police de Liège inquiet pour l’avenir de la profession: voici ses meilleurs moments et les catastrophes qu’il a affrontées (vidéo)

Son métier, le chef de corps l’a toujours exercé avec passion. Aujourd’hui encore, il en parle avec les mêmes étoiles dans les yeux que quand il débutait. "Cela reste un magnifique métier, où on éprouve beaucoup de satisfaction", reconnaît Christian Beaupère. "Parce que voir le plaisir des gens quand on s’est occupé d’eux fait chaud au cœur. Surtout quand on fait de l’assistance aux victimes."

Si les candidats policiers sont peu nombreux, Christian Beaupère nourrit l’espoir que les jeunes lui emboîteront le pas. "Il y a plusieurs métiers dans notre métier, il y a toujours moyen de trouver une section en rapport avec sa passion. Celui qui aime les chiens rentre à la canine, celui qui adore les motos rentre chez les motards, celui qui aime l’enquête ira à la brigade judiciaire, etc. Il y a toujours moyen de trouver chaussure à son pied."

Christian Beaupère, vous êtes chef de corps depuis 22 ans. Quels moments vous ont le plus marqué?

Toute ma carrière m’a marqué. Parce que j’ai eu deux carrières: celle où j’étais sur le terrain, avec tous les grades, puis celle où j’étais chef de corps. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la réforme des polices, où il a fallu associer 234 gendarmes et 888 policiers communaux. C’était un moment clef, parce qu’il fallait en profiter pour réorganiser la police de Liège: faire des économies d’échelle, mutualiser certains moyens… Cette période-là, je l’ai adorée.

Il y a aussi eu des moments plus sombres…

Oui, malheureusement, comme vous le savez, cela a été pendant dix ans beaucoup d’événements coup sur coup. Comme l’assassinat de Stacy et Nathalie, deux gamines, l’explosion de la rue Léopold, la fusillade de la place Saint-Lambert avec Amrani, ainsi que le radicalisme et le terrorisme avec l’assassinat de nos deux policières, Soraya et Cathy, et Cyril, le jeune étudiant. Puis, cela s’est enchaîné avec les émeutes de la place Saint-Lambert, où on a eu 36 policiers blessés. Le Covid a aussi été une laide période, comme les inondations.

À la veille de prendre votre retraite, êtes-vous triste de quitter votre mandat de chef de corps?

Non. Quand je vois comme mes collaborateurs me remercient d’avoir été là, de les avoir soutenus, cela me fait chaud au cœur. J’ai un peu d’inquiétude par rapport à l’évolution de la société, notamment vis-à-vis de la violence envers la police, suite à la triste affaire de violence policière sur George Floyd aux États-Unis. Mais aussi depuis la mise en place des réseaux sociaux, on déguste. Mais je reste toujours optimiste. Parce qu’on a encore une population liégeoise qui est favorable à sa police et qui la soutient. Sinon, non, je ne suis pas triste de quitter mes fonctions. Une nouvelle vie commence, avec plus de liberté et un peu de loisirs, aussi.

Vous vous dites inquiet pour l’avenir de la police belge?

Oui, je suis inquiet pour l’ensemble de la police belge parce que tous ces événements de violence vis-à-vis des policiers font que le nombre de candidats a diminué de 50% pour entrer à la police. C’est hyper inquiétant. À cela, il faut ajouter une perte de moyens, peut-être. Car les grandes villes sont en difficultés. On a donc quelques craintes qu’on fasse des restrictions de personnel, de moyens. Il s’agira d’y être attentif, parce qu’on est tout de même incontournable dans une société démocratique. S’il n’y a pas de sécurité, ça démarre mal.