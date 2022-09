Une nouvelle Clinique du Sport à Herstal

Un trajet de soins personnaliséLors de votre 1er rendez-vous dans cette clinique du Sport, vous serez reçu en consultation par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle. Ce dernier procèdera à une anamnèse détaillée et à un examen clinique minutieux afin de déterminer vos besoins et objectifs en tenant compte de votre discipline sportive, de votre niveau mais aussi de votre âge et de votre état de forme. Dans le cas d’une visite dite "préventive", vous serez peut-être réorienté vers d’autres spécialistes du centre (diététicien(ne), cardiologue, kinésithérapeute, ergothérapeute, podologue, …). Dans le cadre d’un suivi thérapeutique (blessure aiguë, problème chronique comme une tendinopathie, …), le médecin pourra également vous aiguiller vers une exploration en imagerie médicale, de la rééducation, une infiltration (éventuellement sous échographie) ou même un avis chirurgical. La prise en charge thérapeutique s'étend du traitement de la lésion aiguë jusqu'à l'accompagnement lors de la reprise sportive, avec la réalisation de séances de réathlétisation.

La Clinique du Sport André Renard prend déjà en charge deux équipes sportives de la région, en rugby et en football.

La kinésithérapie au coeur du bilanLes kinésithérapeutes du centre, spécialement formés et qualifiés dans le domaine du sport, utilisent dans ce cadre une multitude de techniques et d'appareils divers et variés dans leurs locaux fraichement réaménagés, spacieux et lumineux, afin de répondre au mieux à un maximum de pathologies et de patients.

Outre des appareillages assez "classiques"(ondes de choc, pistolet theragun, machine de cryothérapie compressive, rameurs, vélos, …), le service propose désormais un travail isocinétique et iso-inertiel. "Ces deux nouvelles approches, très complémentaires, permettent à la fois de poser des bilans et d’entamer un travail de renforcement en toute sécurité, personnalisé pour chaque patient en fonction de ses capacités et ses besoins", précise Sébastien Jurdan, kinésithérapeute chef.

L’inauguration officielle de la Clinique du Sport a eu lieu ce jeudi en la présence du Vice-président, ministre de la Fonction publique et bourgmestre en titre de Herstal Frédéric Daerden, du Dr Bojana Visic, échevine de la Santé de la Ville de Herstal et de Zakaria Bakkali, footballeur professionnel et parrain du centre.