Festival Factory: cinq jours pour découvrir les projets de compagnies et artistes émergents

Auparavant programmé dans le cadre du Festival de Liège, le festival vole aujourd'hui de ses propres ailes pour proposer au public et programmateurs belges et internationaux des projets à différentes stades de leur développement. Certains sont aboutis (créations/spectacles); d’autres se montrent à un moment clé de leur construction et nécessitent une première confrontation au public (étapes de travail); d’autres, enfin, présentent une première lecture ou le récit d’une recherche artistique pour recueillir les impressions et nourrir les imaginaires nécessaires à la création.

Nombre de créations ont vu le jour au festival Factory, comme Le mystère du Gant que sera créé au National dans sa forme finale le 16 septembre prochain, Marche Salope de Céline Chariot (Festival de Liège 2021), Le Paradoxe de Billy (Balsamine oct 2021) et La Place (Océan Nord octobre 2021).

5 jours de festival

Durant 5 jours (du 13 au 17 septembre), l’édition 2022 de Factory se partagera entre 6 étapes de travail, 5 présentations de projet et 2 spectacles au Manège Fonck à Liège, avec des problématiques qui agitent notre monde contemporain, comme la restitution du patrimoine volé pendant la période coloniale (Tervuren), le monde virtuel des réseaux sociaux (Wireless People), les injonctions faites aux femmes (La Salope du Village), la difficultés d’être ado aujourd’hui (Shut up and smile), le rôle des femmes dans l’histoire des révolutions sociales du 20e siècle (Pour nous l’oubli) ou la recherche d’identité chez les adolescent×e×s (La fille au ventre troué).