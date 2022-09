Ans: Il publiait des photos dénudées de mineures

En réalité, Fabian contactait des jeunes filles par Messenger et leur demandait d’envoyer des photos dénudées. Lorsqu’elles refusaient de s’exécuter, il les menaçait de les diffuser. En tout, il a fait huit victimes. Les enquêteurs ont analysé 140 vidéos issues de discussions Facebook. Les policiers ont retrouvé une carte mémoire avec un dossier intitulé “salope.” En instance, il avait écopé d’une peine de deux ans de prison ferme.

En appel, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive pour une durée de 5 ans. Mais le condamné n’a pas totalement respecté les conditions probatoires qui lui avaient été imposées. Le 14 janvier 2020, la commission de probation de Liège a adressé un rapport tendant à la révocation de la mesure du sursis au ministère public. “J’ai respecté mes conditions”, a indiqué le prévenu qui a comparu détenu devant les magistrats. “J’ai été viré de mon appartement. J’ai été viré de chez mes parents. J’ai trouvé un appartement avec ma compagne qui était enceinte. J’ai pris contact et on ne m’a pas répondu. Je n’ai pas eu de réponse et je reconnais que je n’ai pas assez insisté.”

Le jeune homme a estimé que la durée de son suivi est particulièrement longue. “Aller durant 5 ans chez un psy pour pédophilie... On me considère comme pédophile. Et j’ai vu un psy qui a dit que je n’avais pas de tendance pédophile. Je ne comprends pas pourquoi je devais aller durant 5 ans. Je ne dis pas que les faits n’étaient pas graves, au contraire. Je reconnais que les faits sont graves… Je l’ai peut-être pris par-dessus la jambe. Je suis prêt à aller tous les jours à la maison de justice.” La cour a décidé de ne pas révoquer le sursis probatoire du prévenu. Il sera donc libéré dans la journée.