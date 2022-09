Le second a accepté et, pour s'y rendre, a emprunté la voiture de son frère. Une fois sur place, selon le parquet de Liège ayant été informé des faits, il a été plutôt mal reçu puisque l'autre individu l'attendait avec une batte de baseball en plastique. C'est alors qu'il a reçu des coups au niveau du crâne!

La scène s'étant déroulée sur la voie publique, la victime a aussitôt pris la fuite et s'est réfugiée dans le voisinage. Selon le magistrat, l'autre individu, a priori pris de remords, est alors monté à bord du véhicule resté sur place afin de tourner dans le quartier à la recherche de la victime. Il l'a retrouvée et, selon ses dires, il lui aurait proposé de l'emmener à l'hôpital. Ce que la victime a refusé, sans doute pas du tout en confiance...

Selon le magistrat, l'individu au volant de la voiture du frère lui a alors signalé qu'il allait mettre le feu au véhicule... Ce qu'il a fait un peu plus loin!

L'individu a été interpellé et privé de liberté. Ce samedi, il a été mis à la disposition d'un juge d'instruction, avec demande de mandat d'arrêt, pour coups et blessures volontaires; port d'arme prohibée; vol de voiture et incendie volontaire. Des faits qui pourraient lui coûter cher sachant, en plus, qu'il était déjà connu de la justice...