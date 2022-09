Ce vendredi 26 août, la décision fut actée et le courrier envoyé à Liege Airport ainsi qu’aux nombreuses communes impliquées (de près ou de loin) dans ce dossier pour le moins sensible : alors que l’activité aéroportuaire, qui entend se développer considérablement à l’horizon 2043, cristallise en effet toutes les tensions en région liégeoise, le permis de renouvellement est aujourd’hui accordé.

Mais force est de constater aussi que les conditions émises sont nombreuses, le Fonctionnaire technique de la Région wallonne ayant visiblement pris le soin d’intégrer les (nombreuses) recommandations générées lors et à l’issue de l’étude d’incidences. On retiendra notamment un plafonnement du nombre de mouvements par an ainsi qu’une limitation des quotas sonores, principalement durant la nuit, de 23 h à 6 h du matin.

Moins de mouvements

Concrètement en effet, le permis octroyé aujourd’hui à Liege Airport précise que le nombre annuel de mouvements des aéronefs (de masse égale ou supérieure à 34 000 kg, exception faite des opérations militaires, de douane ou de police) est limité à 50 000. On se souviendra que dans sa demande de renouvellement de permis, Liege Airport ambitionnait un doublement des activités à l’horizon 2043, pour atteindre 69 260 mouvements.

Le Fonctionnaire technique s’est ici basé sur un règlement européen imposant au gestionnaire de communiquer les mesures prises pour limiter l’impact de ses activités, au-delà de 50 000 mouvements… en d’autres termes, si Liege Airport escompte dépasser cette limite, une demande renouvellement de permis devra inévitablement être réintroduite.

Et moins de bruit… chaque année

Parmi les nombreuses plaintes émises par les communes voisines de l’aéroport, les nuisances sonores générées par l’augmentation du trafic aérien, la nuit principalement, furent visiblement un paramètre pleinement considéré par l’administration en charge d’étudier la demande.

On se souviendra en effet qu’en marge des critiques liées à la station de mesure de la qualité de l’air (lire ci-contre), le collectif Liege Air Propre notamment, évoquait ces “manquements” dans l’étude d’incidence réalisée, insistant sur le fait que “toute la province de Liège, et même au-delà, est désormais impactée par l’activité de Liege Airport” ; et ce, déjà dans les rendements actuels, avant le doublement escompté des activités donc.

Désormais, relativement aux nuisances sonores, pour la tranche horaire 23 h – 6 h, une formule est utilisée pour le calcul de la quantité de bruit et un indicateur (QA) devra être calculé pour l’année référence, 2023. Une référence qu’il ne faudra pas, on l’a compris, dépasser. “L’objectif est d’utiliser les technologiques existantes pour réduire les nuisances sonores”, résume-t-on, en utilisant des avions plus modernes.