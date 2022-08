Angleur: “Aussi facile que de traverser la place de Saint-Lambert!”

Le 6 décembre 2020, Christian s’est introduit dans une entreprise située à Angleur, non loin de Liège. L’intéressé a décidé de s’emparer de câbles dans l’enceinte de l’usine.

Mais pas de chance pour lui, alors qu’il était en train d’emporter la marchandise sur son dos, des jeunes l’ont repéré. Ces derniers ont sorti leurs smartphones et ont commencé à filmer le voleur.

"Ils m’ont crié qu’ils me filmaient et qu’ils allaient appeler la police,” a déclaré le prévenu lors de son premier passage devant le tribunal. “J’ai fait quelques mètres et la police est arrivée sur place. J’ai jeté les câbles."

Vingt euros

Selon Christian, il a cru qu’il s’agissait d’une usine abandonnée et que les câbles avaient été abandonnés sur place. Il estimait qu’il n’y avait donc pas vraiment de vol.

"L’usine était toute vidée. Il n’y avait pas de grillage, ni de mur. Je suis rentré sur le site aussi facilement que l’on traverse la place Saint-Lambert", a poursuivi le détenu qui doit sans doute évoquer une époque précédant les travaux du tram…

Selon l’intéressé, les objets qu’il a volés n’avaient pas de grande valeur. "Il n’y en avait que pour 20€. Il s’agissait de déchets. Je comptais les revendre.”

Il n’a pas pu expliquer pourquoi il ne s’était pas présenté à la première audience. “J’ai eu un accident de voiture. J’ai violemment percuté le sol avec ma tête. J’ai de grosses pertes de mémoire.”

Le tribunal a estimé que l’intéressé n’avait pas démontré un cas de force majeure pour expliquer son absence lors de la première audience. Le condamné a alors réagi d’une manière tout à fait étonnante. “Il y avait un vice de procédure”, s’est-il exclamé. “Il y a eu acquittement! Il a été prononcé l’acquittement de la prévention. J’étais là, on l’a prononcé devant moi. Ça ne tient plus debout! Il n’y avait pas de dommage. Je ne comprends plus rien moi ici… J’ai l’acquittement, puis je ne l’ai plus.”

Des affirmations qui ne reposent sur rien et ont étonné toute l’assemblée. La juge a alors conseillé à Christian de demander de plus amples explications à son avocate.

Sarah Rasujew