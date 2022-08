Le vélo électrique en libre-service débarque à Liège

Complémentaire

"Après avoir lancé il y a près de 100 jours nos trottinettes électriques, notre offre devient multimodale", se réjouit François-Xavier Giraud, Regional City Manager pour TIER Mobility. Multimodale et donc "complémentaire", insiste le manager. "En effet, là où la trottinette est utilisée pour les courts trajets, le vélo s’adresse à des personnes qui souhaitent effectuer d’autres distances, plus longues. On constate aussi que les utilisateurs sont différents, ils sont plus âgés, il y a plus de femmes aussi".

Ce nouvel outil vise ainsi à convaincre "plus de gens de ne pas se déplacer en voiture en ville. Ils contribueront ainsi à une mobilité plus agréable et plus durable".

En pratique, ces vélos qui offrent une assistance jusqu’à 25 km/h, sont équipés d’un panier à l’avant tandis que le smartphone peut être fixé sur le guidon, où un système de recharge sécurisé est proposé. "Les vélos s’utilisent via le code QR intégré ou directement dans l’application et le paiement s’effectue via Apple Pay, Google Pay, Paypal ou par carte de crédit" ; on compte 1 euro d’activation et 0,22 euro du kilomètre mais des tarifs préférentiels (abonnements), existent.

Robustes (39 kg), les vélos TIER ont une durée de vie de 5 ans, disposent d’une autonomie de 80 km et sont donc disséminés à différents endroits stratégiques de la ville. "Leur utilisation devrait faire grimper le temps moyen d’utilisation de nos engins sur Liège qui est actuellement de 11 minutes", indique encore le manager.

Pas de parking «trop» sauvage

À noter qu’en dehors de Liège, l’utilisation des vélos TIER est rendue complexe grâce à une mise en adéquation de la technologie et de la cartographie, établie avec les autorités liégeoises, comme le souligne l’échevin de la Mobilité (lire ci-contre). Il en va de même pour les zones de stationnement puisque certaines, inadéquates, sont rendues "zones interdites". Dans le centre-ville il y a donc une nécessité de s’arrêter dans une des (nombreuses) zones de stationnement obligatoire pour les vélos (en bleu sur la carte dans l’application).