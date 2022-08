Oupeye: Condamné pour terrorisme poursuivi pour violences conjugales

Le suspect a mis en lumière car il a été le codétenu de Benjamin Herman, qui a commis un attentat terroriste à Liège le 29 mai 2018 lors duquel il a tué deux policières et un étudiant. Lors d’un entretien avec un journaliste, Fouad Bennane a proféré des menaces d’attentats. “La déradicalisation dans les prisons, cela ne marche pas”, avait-il déclaré. “Que la Belgique s’attende à une chose très grave. Ici à Liège, maintenant, il va y avoir des attentats!”

Fouad Bennane avait nié tous les faits à sa charge. L’homme a épousé une française elle-même arrêtée pour recruter pour les filières djihadistes. “Je l’ignorais”, avait répondu Fouad Bennane. “On essaye de faire croire que je suis un bourreau qui endoctrine les gens. C’est n’importe quoi.” Il a été retrouvé en possession de nombreux documents de personnes prônant les thèses de l’état islamique. Mais c’était selon lui pour se “documenter” et en apprendre plus sur sa religion. “La charia n’a pas une connotation négative. Elle peut être évolutive avec le temps et la société. Je suis contre ceux qui considèrent que la charia doit être appliquée comme au temps du prophète. Je ne suis pas partisan du djihad armé.”

Cette fois, il a donc été arrêté à la suite d’une scène de violence conjugale qui se serait produite au retour du restaurant. La victime présentait un bleu à l’œil et au mollet. Elle a subi une incapacité de travail à la suite des faits.

Le suspect a concédé avoir porté une gifle à son épouse. Il estime que le coup était “léger.” Me Christophe Van der Beesen, l’avocat du suspect a demandé la poursuite de la détention sous la surveillance d’un bracelet électronique. “C’est un contexte particulier qu’il convient d’investiguer, mais à ce stade qui ne rend pas impossible une alternative sous le biais d’une surveillance électronique”, a expliqué l’avocat.