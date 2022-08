Le nettoyage se poursuit à l’Opéra après l’incendie

Le 7 juillet vers 14h, un incendie se déclarait dans les tableaux électriques situés au sous-sol du Théâtre Royal de Liège et commandant la machinerie inférieure de la scène et plusieurs autres dispositifs. "Grâce à une réaction rapide du concierge de l’Opéra et à l’intervention efficace des pompiers de Liège, le feu a pu être maîtrisé avant qu’il ne se propage à la salle ou à la cage de scène", félicite Stefano Pace, directeur général et artistique. "L’incendie aurait pu être plus grave".