Flémalle: Contrôlé pour les chiens, il se fait épingler pour une plantation de cannabis!

Dans le salon, les enquêteurs ont retrouvé un saladier contenant des branches de cannabis qui avaient été nettoyées. Des aimants avaient été apposés sur le compteur électrique pour l’empêcher de calculer la consommation exacte. La cave contenait également six petits plants de cannabis. Entendu, l’habitant des lieux a expliqué qu’il avait réalisé cette plantation pour assurer sa consommation personnelle qui s’élèverait à 25 grammes de cannabis par semaine. Mais selon le tribunal, aucun doute possible. “Les deux principaux sujets de discussions du prévenu sont son commerce de chiens et son commerce de cannabis”, relève le juge. Selon l’enquête, il a réalisé plusieurs plantations de cannabis et proposait même diverses “qualités” à des prix différents à ses acheteurs.

Plusieurs acheteurs ont témoigné du fait qu’ils lui avaient acheté la substance depuis plusieurs années. Le tribunal a tenu compte du fait que le prévenu n’avait aucun antécédent judiciaire, mais aussi qu’il avait mis fin à sa consommation de stupéfiants.