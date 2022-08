Grâce-Hollogne: Une véritable caverne d’Ali Baba dans un squat

Ils ont volé à Liège, Saint-Nicolas, Seraing, Grâce-Hollogne, mais également Jemeppe-sur-Meuse et Bastogne. Ils ont dérobé des vêtements, des cosmétiques, des sacs à main, des téléphones, des playstations, des bijoux, des télévisions, mais aussi des cartes bancaires, du numéraire, du parfum, des objets électroniques et informatiques, des clés et aussi des véhicules. La police a fait passer des appels à témoins dans les médias pour tenter de retrouver les propriétaires de tous les objets retrouvés. Lors d’un des cambriolages, les voleurs ont tagué des insultes sur les murs de l’habitation. Un comportement qui a particulièrement déplu à la juge. “ C’est vraiment minable de se comporter de la sorte”, a-t-elle déclaré. Le tribunal a pratiquement retenu tous les faits à leur charge. Trois d’entre eux ont écopé de peines de prison ferme tandis que les autres ont obtenu du sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive.