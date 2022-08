500 personnes pour rendre hommage au fort de Loncin

Entre 400 et 500 personnes ont assisté à la cérémonie d'hommage annuelle du 15 août 2022 au Fort de Loncin à Ans, indiquent lundi soir les autorités locales, qui ont cette année choisi de mettre à l'honneur Pascal Pichavant, le maire de la commune française de Troyon, pour sa 16e participation en 17 éditions. Le Fort de Loncin a refusé de se rendre pendant la Première Guerre mondiale et partage de ce fait un point commun historique avec celui de Troyon, qui a aussi résisté à l'occupant, d'où la présence régulière du maire de cette commune rurale située non loin de Verdun, a expliqué le bourgmestre faisant fonction Walther Herben.