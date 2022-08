"Les habitants du quartier mais pas seulement…, les Ansoises et les Ansois, et aussi des Liégeois de toute la Province, font partie des 15000 visiteurs qui se sont déplacés pour participer aux festivités",se réjouit ainsi Patrice Lempereur, Président du Conseil de quartier. Au programme de ces 5 jours, il y avait des animations pour petits et grands, le laser musical, une chasse aux trésors et une course aux canards dans la fontaine, pour les enfants; un tournoi de pétanque, … de nombreux DJ’s avec comme vedette Eddy Rocour, notamment.

Malgré, malheureusement, quelques bagarres isolées, dans des rues adjacentes, provoquées par des personnes alcoolisées, l’organisation a scrupuleusement respecté les consignes en matière de diffusion sonore et de fermeture du site.

Le but de relancer les fêtes mariales du 15 août, avec le soutien des commerçants et de forains est donc atteint. La place Nicolaï avait revêtu ses plus beaux atours pour faire de ce week-end une réussite, dans un esprit convivial et de détente.

La procession à la Vierge et le laser show musical ont clôturé cette édition d’Ans-les-bains.

"Concrètement, le feu d'artifice, organisé depuis des années lors des fêtes du 15 août, a été remplacé ce samedi par un spectacle laser-son-lumière en extérieur. L'idée est venue assez rapidement dans le sens où nous avons travaillé avec une société d'Alleur JLP Laser Product - High quality Equipments. Le show a débuté ce samedi, quand la nuit est tombée, soit vers 22h30".

"Plus de 3000 personnes assistaient à l’événement, sans compter les personnes qui se trouvaient sur les pourtours de la place et dans les rues adjacentes", explique encore Patrice Lempereur.