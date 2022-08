Stop aux boissons sucrées: une nouvelle action de Liège sans pub!

"En cette période estivale, de nombreuses affiches publicitaires, visant particulièrement un public jeune, nous enjoignent à consommer des boissons à forte teneur en sucre ou édulcorants. Or, comme on le sait depuis longtemps, ces produits ont des répercussions négatives sur notre santé et la collectivité", indique le collectif. "Ils favorisent l’obésité, augmentent le danger d’accident cardio-vasculaire, multiplient les risques de cancer du pancréas, peuvent provoquer le diabète, attaquent l’émail des dents", …

Comme le rappellent encore les militants, plusieurs articles de presse indiquaient récemment que les Belges étaient les plus grands consommateurs européens de sodas en Europe. Par ailleurs, la part la plus élevée de cette consommation se concentrerait dans les tranches d’âge les plus jeunes. "Or, la santé est avant tout affaire de prévention, notamment en matière d’hygiène alimentaire. Il est donc important de travailler cette hygiène dès le plus jeune âge".

Et de réclamer une préservation de la jeunesse à l'égard de ces "boissons néfastes pour la santé". "Interdisons leur publicité! Boire l’eau du robinet devrait être la seule chose à promouvoir, particulièrement en cette période de forte chaleur"…