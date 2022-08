La commune de Flémalle recherche un nid de frelons asiatiques sur son territoire

Le service Environnement de la commune de Flémalle a lancé sur ses différents canaux de communication un appel à la population afin de retrouver un nid de frelons asiatiques qui est établi dans la région, entre Ramet et Ramioul, en rive droite. Il demande aux habitants de rester vigilants et prudents, et de contacter l'administration communale ou la cellule invasive du SPW (Service public de Wallonie) s'ils tombent dessus. "Le frelon asiatique est arrivé à Flémalle ! Nous recherchons un nid probablement situé entre Ramet et Ramioul. Les nids sont difficiles à repérer, car placés en hauteur (10 mètres) dans un arbre et donc cachés par le feuillage", est-il par exemple écrit sur sa page Facebook. "Aidez-nous à le repérer, ouvrez l'œil pendant vos promenades dans le secteur, lorsque vous attendez le bus, etc. Signalez le nid auprès de notre administration communale ou auprès de la cellule invasive du SPW".