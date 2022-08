Plus d'un demi million d'euros ont été récoltés l'an dernier par Caritas Secours et redistribués au profit des sinistrés. Un an après, les besoins demeurent énorme dans les zones wallonnes touchées par la montée des eaux.

C'est pourquoi, Caritas Secours tient à marquer le coup et à poursuivre son soutien aux côtés des victimes en proposant un après-midi festif au coeur des fêtes du 15 août, en la Cafétéria du Trianon, rue Surlet à Liège.

Au programme

A 14h, l'artiste lyrique originaire de Verviers Julie Mossay entourée de ses musiciens proposera la version concert de son Juke-box Opéra. La fille d'un célèbre friturier qui compte son parcours.... fricandelle lyrique.

A 18h, avec son groupe Jam "Sauce Lapin", la soprano s'en donnera à coeur joie, chantant aussi à la carte.

Bref, du plaisir lyrique pour un après-midi pas comme les autres au coeur du quartier en fête.

Prix: 5euros/concert par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Entrée par le parking fermé tout le week-end dans le cadre des festivités.