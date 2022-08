La marionnette Guignol au parc d'Avroy

Tel est le speech du nouveau spectacle du Petit Théâtre d'Aquitaine qui a posé ses valises au parc d'Avroy jusqu'au 26 août, après deux ans d'absence suite au Covid. Un spectacle où la marionnette à gaine française "Guignol" est la vedette.

Avec "Guignol et Gnafron contre les Pirates", rire, créativité et interactivité comme toujours sont au rendez-vous et les enfants y jouent les acteurs.

"Le spectacle de marionnettes est le plus interactif et familial qui soit pour que chaque enfant puisse comme ses parents et ses grands-parents se créer comme autrefois des souvenirs inoubliables qu’il aura partagés avec sa famille ou ses amis", commente le patron du théâtre.

Le spectacle est donné tous les jours à 15h30 et les dimanches à 11h et 15h30.

Entrée unique 8 euros.

Infos par téléphone au +32 495 45 20 77.