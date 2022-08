Attention aux frelons asiatiques à Flémalle: ouvrez l'œil!

On le sait, les abeilles sont en danger, en raison de divers facteurs, et il est important de prendre des mesures en vue d'assurer leur survie... Parmi ces facteurs, il y a notamment les prédateurs et à ce titre, le frelon asiatique est pointé du doigt. On dit même de cette espèce qualifiée d'invasive qu'elle est désormais, avec les pesticides et la monoculture, l'une des causes majeures de la surmortalité des abeilles.