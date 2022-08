Province de Liège: Pas de barbecue dans les parcs... mesure nuancée!

De même, les feux d’artifice sont interdits, sauf autorisation communale sur base d’une analyse de risques. C’est ainsi que le feu du 15 août à Huy est annulé tandis que les organisateurs d’autres événements avec feu d’artifice suivent l’évolution de la situation avant de prendre pareille décision. Cet arrêté, en effet, est applicable tant qu’il n’est pas levé.

Pas d’interdiction, toutefois, pour les barbecues dans le jardin. Mais qu’en est-il des barbecues publics mis à disposition de la population dans des parcs et autres zones publiques en plein air ? À Seraing, leur utilisation est désormais interdite. Des banderoles et panneaux ont d’ailleurs été placés aux endroits concernés. C’est notamment le cas dans les parcs des Marêts, Petit Mont et Biez du Moulin ainsi qu’à la mare aux joncs (au beau milieu des bois).

La question s’est aussi posée au domaine de Wégimont, ce site récréatif connu pour son parc arboré et son complexe de piscines, et où les visiteurs peuvent y organiser un barbecue. “Après avoir questionné la Province sur la manière d’appliquer cet arrêté, sachant qu’il ne s’agit pas ici de jardin privé, nous avons décidé de ne pas interdire complètement l’activité barbecue afin d’éviter que les gens ayant l’habitude de venir ici ne se rendent ailleurs pour faire leur barbecue et fassent ainsi courir des risques”, précise Éric Mestrez, directeur du domaine provincial de Wégimont.

Aussi, il reste possible d’y organiser un barbecue mais uniquement sur les dalles en béton, tant au sein du camping que dans le parc. Ce qui, du moins pour les visiteurs d’un jour, réduit fortement les possibilités d’y faire un barbecue… “Premier arrivé, premier servi. Et ce sera ainsi tant que l’arrêté n’est pas levé”, relève le directeur. “Et nous procédons régulièrement à des rappels au micro, dans le camping et dans le parc, vis-à-vis de la cigarette afin d’appeler à la vigilance.”

Vu la météo, le domaine est fréquenté. Rappelons dès lors qu’il convient de réserver les accès au parc et au complexe de piscines.